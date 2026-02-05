شكرا لقرائتكم خبر 40 أسرة منتجة تشارك بفاعلية في مهرجان تمور الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مهرجان تمور الجوف الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف في محافظة دومة الجندل بمدينة المعارض، مشاركة فاعلة لـ40 أسرة منتجة، قدمت إنتاجها المتنوع لزوار المهرجان وسط بيئة تنظيمية متكاملة.
وشملت المعروضات، الصناعات التحويلية للتمور مثل دبس التمر وحلوة الجوف والمعمول بشتى أنواعه، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي تعكس هوية المنطقة وتاريخها العريق، والمأكولات الشعبية التي تجذب الزوار وتقدم تجربة غنية للمذاق الجوفي الأصيل.
وعمل المهرجان على تجهيز الأركان المخصصة لهم بأعلى المعايير؛ لضمان عرض منتجاتهم بشكل احترافي يساهم في رفع القوة الشرائية، ودعم الاقتصاد المحلي للمحافظة.
