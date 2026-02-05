شكرا لقرائتكم خبر جدة: البحر الأحمر يحتضن كونغرس الروماتيزم الخليجي 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويُقام المؤتمر تحت شعار «تطوير رعاية أمراض الروماتيزم من خلال التعاون والابتكار» بمشاركة جمعيات الروماتيزم الخليجية والمحلية، وأكثر من 120 متحدثاً ورئيس جلسة من داخل المملكة ودول الخليج وعدد من الدول العالمية، من بينها كندا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا وتركيا.
ويتميز مؤتمر هذا العام بإقامة مؤتمرين علميين منفصلين، أحدهما مخصص لـ روماتيزم الكبار، والآخر لـ روماتيزم الأطفال، إلى جانب الاحتفال بأبحاث الأطباء الشباب للسنة السادسة على التوالي، في إطار دعم البحث العلمي وتمكين الكفاءات الطبية الناشئة.
وأوضحت رئيسة المؤتمر ورئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس أن المؤتمر يشهد مناقشة أكثر من 150 ورقة علمية وملصقاً بحثياً، إضافة إلى برنامج علمي متكامل يشمل ورش عمل متخصصة ومعتمدة بساعات تعليم طبي مستمر، وندوات علمية تناقش أحدث التطورات والتحديات في تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية.
وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات الإكلينيكية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.
