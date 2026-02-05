شكرا لقرائتكم خبر الجمعية التعاونية للنحالين تعزز منظومة تربية النحل وصناعة العسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان في معرض عسل جازان 2026، المقام حاليا بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي، بمشاركة 60 نحالا وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، بما يبرز إسهام القطاع التعاوني في دعم منظومة تربية النحل وتعزيز صناعة العسل محليا.

واشتملت مشاركة الجمعية على جناح تعريفي متكامل عرضت فيه معدات استخلاص وفرز العسل الحديثة وأدوات التصنيع والتحويل ومستلزمات النحالين، إلى جانب نماذج من منتجات العسل الجاهزة للتسويق، بما يبرز دور الجمعية في دعم مراحل الإنتاج والتسويق.

وأبرز الجناح جهود الجمعية في دعم التحول من الخلايا البلدية إلى الخلايا الحديثة من خلال توفير المعدات والأدوات اللازمة وشرح آليات استخدامها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العسل وفق أساليب علمية حديثة، إلى جانب استعراض برامج تدريبية ومبادرات تطويرية شملت أساسيات تربية النحل ورفع كفاءة الإنتاج وتطوير الممارسات الفنية والتسويقية المرتبطة بصناعة العسل.

وبينت الجمعية أن مشاركتها تهدف إلى الارتقاء بالنحالين، وتطوير أساليب التعبئة والتغليف، وتحسين عمليات التسويق، إلى جانب تفعيل دور الأسرة والمرأة الريفية في تربية النحل، ونشر الوعي بالقيمة الغذائية والعلاجية والاقتصادية للعسل ومنتجاته، والإسهام في حماية المراعي النحلية والمحافظة عليها.