«مفهوم ريادة».. جلسة حوارية بغرفة الحدود الشمالية

- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة الحدود الشمالية جلسة حوارية بعنوان «مفهوم ريادة»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «الرياضيات لغة العلوم»، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة الحدود الشمالية جلسة حوارية بعنوان «مفهوم ريادة»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «الرياضيات لغة العلوم»، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية. وهدفت الجلسة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين رواد ورائدات الأعمال من المفاهيم الأساسية لبدء المشاريع التجارية، إضافة إلى مناقشة آليات الانطلاق في تأسيس المشاريع، وأهمية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، واستعراض أبرز جهات التمويل والدعم المتاحة.

