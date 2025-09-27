شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية منغوليا ويوقعان اتفاقية إعفاء متبادلة للجوازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزيرة خارجية جمهورية منغوليا السيدة باتمونخ باتسيتسيغ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها.

عقب اللقاء جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية منغوليا.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.