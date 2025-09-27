شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية منغوليا ويوقعان اتفاقية إعفاء متبادلة للجوازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزيرة خارجية جمهورية منغوليا السيدة باتمونخ باتسيتسيغ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها.
عقب اللقاء جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية منغوليا.
حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية منغوليا ويوقعان اتفاقية إعفاء متبادلة للجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.