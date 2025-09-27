بطولة ألمانيا: دورتموند يبقى قريبا من بايرن بفوز رابع تواليا

الرياص - اسماء السيد - برلين : بقي بوروسيا دورتموند قريبا من غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر بتحقيقه فوزه الرابع تواليا، وجاء على حساب مضيفه ماينتس 2 0 السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتحضر فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بأفضل طريقة لاستضافة أتلتيك بلباو الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي بدأها بالتعادل المثير على أرض يوفنتوس الإيطالي 4 4، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن غريمه البافاري الذي حصد العلامة الكاملة في مبارياته الخمس.

وحسم دورتموند الفوز في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بهدفين نظيفين، الأول في الدقيقة 27 عبر السويدي دانيال سفينسون، مباشرة بعد محاولة لماينتس مرتدة من القائم بعد تسديدة لبول نوبل، إثر هجمة مرتدة وتمريرة من يوليان براندت، والثاني في الدقيقة 40 عبر كريم أدييمي بعد هجمة مرتدة أيضا وتمريرة أخرى من براندت.

ورغم النقص العددي في صفوفه مضيفه بعد طرد الحارس روبن زنتنر في الدقيقة 67 نتيجة خطأ على أدييمي خارج منطقة الجزاء، عجز دورتموند عن تعزيز النتيجة لكنه حقق في النهاية ما يريده وعاد منتصرا من ملعب منافسه.

وعلى غرار دورتموند، حقق لايبزيغ فوزه الرابع تواليا، بعد هزيمة افتتاحية مذلة على يد بايرن بسداسية نظيفة، وجاء على حساب مضيفه فولفسبورغ بهدف وحيد سجله الوافد الجديد البلجيكي يوهان باكايوكو بتمريرة من الوافد الجديد الآخر البرازيلي رومولو، في لقاء أضاع خلاله ركلة جزاء في الثواني الأخيرة عبر النمسوي كريستوف باومغارتنر (90).

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، مقابل 5 لفولفسبورغ.

وعاد باير ليفركوزن، بطل الثنائية في الموسم قبل الماضي بقيادة مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي شابي ألونسو، من ملعب سانت باولي بفوزه الثاني للموسم وجاء بهدفين سجلهما البوركيني أدموند تابسوبا (25) والوافد الجديد الهولندي إرنست بوكو (58)، مقابل هدف لهاوكه واهل (32)، رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، مقابل 7 لمنافسه.