هشام عباس لـ شيرين عبدالوهاب: فوقي أنتِ في مكانة نادرة

وجه الفنان هشام عباس رسالة خاصة إلى النجمة شيرين عبدالوهاب، عبر فيها عن تقديره الكبير لمكانتها الفنية وحب الجمهور لها. وقال هشام خلال لقائه في برنامج أسرار النجوم: «بقالي مدة نفسي أكلم شيرين عبدالوهاب وأقعد معاها وأقولها يا شيري أنتي في مكانة مش بتحصل لحد غير كل 100 سنة مرة، وعندك ناس كتير بتحبك، واللي زيك لازم يستثمر كتير في نفسه، ولازم ياخد باله من روحه ومن أفعاله وكل حاجة بيعملها في حياته». وأضاف: «أتمنى يا شيري تفوقي وترجعي لجمهورك ولنفسك وتسكي على كل الحاجات السلبية». المصري اليوم

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

