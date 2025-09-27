مركز شرطة القصيص في دبي يكرم طالباً لأمانته

ابوظبي - سيف اليزيد - فاجأ مركز شرطة القصيص في دبي، طالبا في مدرسة دبي للتعليم الثانوي، بتكريم خاص وسط زملائه تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة محفظة بها مبلغ مالي وشيك بقيمة 200 ألف درهم، حيث بادر بإعادتها لصاحبها بعد العثور عليها.

ونقلت شرطة دبي، على موقعها الإلكتروني "كرم المقدم أحمد الهاشمي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، الطالب عيسى عباس محمد عبد الله، بحضور المقدم ناصر عبد العزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، وذلك في لفتة مميزة أمام زملائه، تقديراً لأمانته بعد أن عثر على المحفظة، وسعى لإعادتها إلى صاحبها".

وقال المقدم أحمد الهاشمي إن "التكريم يأتي ضمن مبادرة "نصلكم لنشكركم" الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين، في أماكنهم وتكريمهم بين زملائهم"، مُشيداً "بأمانة الطالب عيسى عباس محمد عبد الله، وحسن تصرفه وحرصه على التواصل مع مركز الشرطة لإعادة المحفظة والمال لصاحبه، داعياً أفراد المجتمع إلى اتخاذه قدوة ومثالاً للصدق والأمانة".

وتقدم الطالب عيسى عباس، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة القصيص على التكريم، مؤكداً أن هذا التكريم يعد وساماً ومصدر فخر له بين زملائه.