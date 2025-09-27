دورة طوكيو: ألكاراس يُبدد مخاوف الإصابة ويتأهل إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : اعترف الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا بأن إصابة كاحله كانت تُقلقه وكانت حاضرة في ذهنه خلال فوزه على البلجيكي زيزو بيرغز 6 4 و6 3 السبت في ثمن نهائي دورة طوكيو في كرة المضرب (500 نقطة).

وأصيب ألكاراس الخميس في الشوط الخامس من مباراته الافتتاحية ضد الأرجنتيني سيباستيان بايس، حيث سقط أرضًا قبل أن يُكمل اللعب بضمادة على كاحله.

وعانى ألكاراس للتخلص من عقبة بيرغز، المصنف 45 عالميا، حيث خسر إرساله مرتين في المجموعة الاولى في الشوطين الثالث والتاسع، لكنه نجح في رد التحية ثلاث مرات في الاشواط الرابع والسادس والعاشر وأنهاها في صالحه 6 4 في 34 دقيقة.

واستهل الإسباني المجموعة الثانية بقوة وكسر ارسال البلجيكي في الشوط الثاني وتقدم 2 0 و3 1 قبل أن ينجح بيرغز في رد التحية في الشوط الخامس مقلصا الفارق الى 2 3، لكن الماتادور عاد وكسر إرساله في الشوط السادس وتقدم 4 2 الى أن أنهاها في صالحه في 44 دقيقة.

وقال ألكاراس "كنت قلقًا بعض الشيء قبل المباراة، لذلك أردت فقط الإحماء، كي أرى كيف سيكون شعوري".

واضاف "لم أشعر بأي ألم في الكاحل، لذا بعد الإحماء، قررتُ الذهاب واللعب".

ووضع الإسباني شريطا أبيض أسفل جورب كاحله الأيسر، لم يبدُ عليه أي عرقلة في حركته، لكنه عرج لفترة وجيزة بعد أن حاول رد كرة لبيرغز كسر بها إرساله في بداية المجموعة الأولى.

وتابع "في بعض الحركات، أخشى أن أفقد تركيزي، لذا في معظم الأحيان أهدأ قليلًا. أحيانًا أشعر بآلام طفيفة في الكاحل، وهو أمر طبيعي".

ويلعب ألكاراس في اليابان لأول مرة، وقد أسعد الجماهير بسلسلة من الضربات الأمامية.

وبرر الإسباني خسارته للإرسال في أكثر من مرة لإصابته، وقال "أعتقد أن تركيزي كان منصبا على الكاحل، لذا نسيتُ القيام بحركة سلسة وإرسال سلس".

وسيسعى ألكاراس الى حجز مكانه في نصف النهائي عندما يواجه الأميركي براندون ناكاشيما الثالث والثلاثين عالميا والذي تغلب على المجري مارتون فوتشوفيتش الصاعد من التصفيات 7 5 و6 3.

وقال "غدًا سيكون تحديًا كبيرًا، وأنا متحمس جدًا له، وأنا مستعد له".