بين الرّفض والنّجاح  مفارقة تتكرّر بين نسليهان أتاغول وعفراء ساراتش أوغلو

تكرّر السّيناريو اللافت بين الممثّلتّين التّركيّتَين نسليهان أتاغول وعفراء ساراتش أوغلو، ليعكس مفارقة مثيرة يتداولها المتابعون على مواقع التّواصل. ففي السّابق، عُرض دور سيران في مسلسل “طائر الرّفراف” على نسليهان، لكنّها رفضته لأسباب لم تُكشف، لينتقل لاحقًا إلى عفراء الّتي تحوّلت بفضله إلى واحدة من أكثر نجمات الدّراما التّركية حضورًا ونجاحًا. واليوم، يبدو أنّ التّاريخ يعيد نفسه مع مسلسل “العائلة هي الامتحان”، إذ حصلت نسليهان على العرض الأوّل مجدّدًا، غير أنّها آثرت الاعتذار عنه، لينتقل الدّور مرّة أخرى إلى عفراء. هذا التّكرار أثار موجة تعليقات وتساؤلات بين الجمهور: هل تملك عفراء حدسًا استثنائيًّا في اختيار الأدوار، أم أنّ الحظّ يقف بجانبها ليفتح لها أبواب النّجوميّة مرّة بعد أخرى؟

وكانت شركة الإنتاج قد أعلنت رسميًّا عن انضمام الممثّلة عفراء ساراتش أوغلو إلى الممثّل كنان أميرزالي أوغلو في بطولة المسلسل الجديد “العائلة هي الامتحان”، لتكون شريكته في هذا العمل الدّرامي المرتقب.

وتدور أحداثه حول طبيب جرّاح يُدعى دوغان (كنان) انفصل عن عائلته ليبدأ حياة جديدة، قبل أن يعود بعد سنوات لحضور زفاف شقيقته وإذ به يلتقي بشاغلا (عفراء)، المحامية الطّموح، فتبدأ سلسلة أحداث مفعمة بالصّراعات والتّقلّبات.

من جهتها، علّقت الصّحفيّة بيرسين على الجدل بشأن فارق العمر بين بطلي العمل، مشيرة إلى أنّه منطقي في السّياق الدّرامي: فشخصيّة شاغلا شابّة حديثة التّخرّج، بينما شخصيّة دوغان طبيب ناضج يتحمّل مسؤوليّات كبيرة، هذا ما يجعل التّباين مقنعًا ومقبولًا دراميًّا.