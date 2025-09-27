خلفيات iPhone 17 و iPhone Air الرسمية متاحة للتحميل الآن

أصدرت Apple مؤخرًا مجموعة جديدة من الخلفيات لهواتف iPhone 17 Pro و iPhone Air، تتماشى مع لغة التصميم الجديدة في iOS 26 المعروفة بـ Liquid Glass. تتوفر الخلفيات بإصدارات ضوء وداكن لملاءمة الوضعين في النظام.

خلفيات iPhone 17 Pro و iPhone Air — ما الجديد؟

تصميم بتأثير زجاجي سائل مع تدرج لوني ناعم وظلال تضيف عمقًا بصريًا.

ستة خلفيات، لكل منها نسخة Light و Dark، تطابق ألوان الهواتف المختلفة.

النسخة الداكنة تتميز بظلال أعمق، بينما النسخة الفاتحة تبرز تفاصيل الإضاءة.

الأسلوب المُستخدم موحد بين iPhone 17 Pro و iPhone Air، لكن يُراعي اختلاف ألوان الأجهزة.

ما الذي تغيّر في iPhone في 2025؟

Apple أطلقت جهاز iPhone Air كأخف وأرق هاتف في تاريخها. كما تم تعديل تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، واعتماد تصميم ثنائي اللون في بعض الطرازات.

تحميل الخلفيات الرسمية

في المعرض أدناه يمكنك رؤية الخلفيات، احفظ الصور أو استخدم رابط التنزيل المباشر إذا كان متاحًا، تم ترتيب الخلفيات عن طريق نوع الهاتف.

خلفيات iPhone Air

خليفات ايفون ١٧

خليفات اخري ل ايفون ١٧

الخاتمة

خلفيات iPhone 17 و iPhone Air الجديدة تجمع بين الجمال والتقنية، مع تصميم متناسق ولغة بصرية حديثة. إذا كنت من محبي التخصيص، هذه الخلفيات تمنح هاتفك لمسة متجددة. لا تتردّد في تحميلها وتجربتها، واختر النسخة التي تناسب ذوقك — الداكنة أو الفاتحة.