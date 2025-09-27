ولي عهد بريطانيا: 2024 هو الأصعب في حياتي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أخبر أمير ويلز، ولي عهد بريطانيا، النجم السينمائي يوجين ليفي، أن عام 2024 كان أصعب عام مرّ عليه في حياته.

خلال حديثه مع ليفي، وهو أحد نجوم مسلسل "شيتس كريك"، تطرق الأمير البريطاني إلى الأحداث التي شهدها العام الماضي، حيث خضع كل من زوجته، الأميرة كاثرين، ووالده الملك تشارلز، للعلاج من السرطان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما في إحدى الحانات، ضمن برنامج "المسافر المتشكك مع يوجين ليفي" الذي يعرض على خدمة Apple TV+، والذي سيتم بثه الشهر المقبل.

وفي حلقة بعنوان "الحياة الملكية في المملكة المتحدة"، قال ويليام: "أعتقد أن عام 2024 كان أصعب عام مرّ عليّ في حياتي".

وأضاف: "يقال إن الحياة مليئة بالتحديات، وقدرتنا على التغلب عليها هي ما يشكّل شخصيتنا".

وظهر في الإعلان الترويجي للحلقة دعوة ليفي لزيارة قصر وندسور، حيث سيقوم الأمير بتوجيه جولة خاصة له.

وظهر ليفي، البالغ من العمر 78 عامًا، وهو يقرأ الدعوة: "سمعت أن رحلاتك أخذتك إلى المملكة المتحدة، هل ترغب في زيارة قصر وندسور؟".

وتابع: "إذا كنت متفرغًا غدًا في الساعة 10، لماذا لا تأتي لزيارة القصر؟ سيكون من دواعي سروري رؤيتك!".

بعد الجولة، سأل ليفي ويليام عن أنشطته في المنزل، فضحك الأمير ورد: "أنام. عندما يكون لديك ثلاثة أطفال صغار، النوم جزء مهم من حياتي".

وسيتم عرض حلقات جديدة من برنامج "المسافر المتشكك مع يوجين ليفي" أسبوعيًا حتى الحلقة الأخيرة في 31 أكتوبر 2025. وستعرض الحلقة الخاصة مع الأمير ويليام في 3 أكتوبر.