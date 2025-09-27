الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: صفع أتلتيكو مدريد جاره الكبير ريال مدريد بخماسية لهدفين في ديربي المدينة الاسبانية مساء السبت، بمسابقة الدوري الإسباني، وفي عالم كرة القدم يستخدمون كلمة "الصفعة" حينما يفوز فريق على آخر بخماسية، في إشارة إلى أصابع اليد كاملة التي تصفع المنافس على وجهه، وهي هزيمة تاريخية للملكي، وانتصار لن ينسى لأنصار فريق "روخيبلانكوس"

وأقيمت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة على النحو التالي: "كورتوا - ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال - تشواميني - فالفيردي - أردا جولير - بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي".

فيما كان تشكيل أتلتيكو كالتالي: "أوبلاك، هانكو، لونورماند، لينجليه، يورينتي، نيكو جونزاليس، كوكي، باريوس، جوليانو، سورلوث، ألفاريز".

هدد أتلتيكو مدريد مرمى الريال في الدقيقة 11 بعد كرة عرضية قابلها ألكسندر سورلوث برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها كورتوا ببراعة.

أتلتيكو يفتتح التسجيل في الدقيقة 14

نجح أتلتيكو مدريد أن يفتتح التسجيل بعد كرة عرضية من جوليانو سيميوني ورأسية من روبن لو نورماند داخل شباك الريال، لتصبح النتيجة 1-0.

وجاء التعادل لريال مدريد في الدقيقة 26 بعد كرة طولية رائعة من جولر واستلام من مبابي الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك أتلتيكو، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

ريمونتادا الريال

نجح ريال مدريد في قلب الطاولة على أتلتيكو بعدما تقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس إلى أردا جولر الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك أوبلاك، ليتقدم الملكي بنتيجة 2-1.

ومنع القائم في الدقيقة 39 أتلتيكو مدريد من هدف بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز، وشهدت الدقيقة 43 تسجيل هدفا من لينجليه مدافع أتلتيكو مدريد ولكن تم إلغاءه بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

ورفض أتلتيكو أن يخرج من الشوط الأول مهزومًا، حيث استطاع أن يتعادل في الدقيقة 45+2 بعد عرضية من كوكي ورأسية سورلوث، لتصبح النتيجة 2-2.وانتهت أحداث الشوط الأول المثير في ديربي مدريد بالتعادل 2-2.

وفي الدقيقة 50 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد بعد تدخل بالقدم من جولر في وجه نيكو جونزاليس داخل منطقة الجزاء. واستطاع ألفاريز أن يسجل ضربة الجزاء ببراعة في الدقيقة 52، ليعود أتلتيكو مدريد للتقدم على ريال مدريد بنتيجة 3-2.

أتلتيكو يفرض سيطرته

فرض أتلتيكو مدريد سيطرته، فأهدر هدفا في الدقيقة 63 بعد تمريرة بينية وقابلها سورلوث بتسديدة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن أنقذ كورتوا مرماه، وفي الدقيقة 64 نفذ ألفاريز ضربة حرة مباشرة لتسكن شباك ريال مدريد، ليفرض أتلتيكو قبضته على الديربي بنتيجة 4-2.

الخامس بقدم المخضرم غريزمان

وقبل نهاية الديربي، أحرز أتلتيكو مدريد الهدف الخامس في شباك الريال عن طريق جريزمان في الدقيقة 90+4، وانتهت أحداث المباراة بفوز أتلتيكو على ريال مدريد بنتيجة 5-2.

خسارة ريال مدريد جعلته مهددا بفقدان الصدارة حال فوز برشلونة الأحد أمام ريال سوسيداد، ويحتل الريال حالياً المركز الأول بجدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة، ويليه برشلونة بـ16 نقطة، بينما رفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.