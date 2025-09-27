بطولة إسبانيا: أتلتيكو يذل جاره ريال 5-2 ويلحق به الخسارة الاولى هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أكرم أتلتيكو مدريد وفادة ضيفه وجاره ريال مدريد عندما تغلب عليه 5 2 وألحق به الخسارة الاولى هذا الموسم السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، منهيا بدايته المثالية.

ويدين أتلتيكو بفوزه الى مهاجمه الدولي الارجنتيني خوليان الفاريس الذي سجل ثنائية (50 من ركلة جزاء و64) رافعا رصيده الى ستة أهداف هذا الموسم، مانحا التقدم لفريقه بعدما انتهى الشوط الاول بالتعادل 2 2.

وتقدم أتلتيكو عبر مدافعه روبان لو نورمان (14)، ورد ريال مدريد عبر الفرنسي كيليان مبابي (25) والتركي أردا غولر (36)، قبل أن يدرك النروجي ألكسندر سورلوث التعادل (45+3).

وختم البديل الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان المهرجان بهدف خامس (90+3).

وضرب أتلتيكو مدريد عصفورين بحجر واحد حيث أكد صحوته بفوز ثان تواليا وثالث هذا الموسم مرتقيا الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ومقلصا الفارق الى ست نقاط بينه وبين غريمه الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية.

وبات ريال مدريد الذي سقط في أول اختبار حقيقي له هذا الموسم مهددا بالتخلي عن الصدارة لصالح برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف ريال سوسييداد الأحد.

واستحق رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الفوز لأنهم كانوا الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وخلقوا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، فيما اكتفى رجال المدرب شابي ألونسو بالدفاع والهجمات المرتدة في الشوط الاول ومكنتهم من قلب الطاولة، لكنهم لم يظهروا أي خطورة حقيقية في الشوط الثاني رغم التبديلات.

وضغط أتلتيكو مدريد بقوة وهدد مرمى العملاق البلجيكي تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة أخطرها كانت في الدقيقة الثالثة عندما تلقى سورلوث كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وحاول تسديدها لكن المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو تدخل في توقيت مناسب وأبعدها (3).

وكاد سورلوث يفعلها برأسية ساقطة اثر تمريرة عرضية للاعب الوسط بابلو باريوس ابعدها كورتوا الى ركنية (11).

وافتتح أتلتيكو التسجيل اثر تمريرة عرضية لجوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو، تابعها لونورمان برأسية من مسافة قريبة داخل المرمى (14).

وتدخل كورتوا في توقيت مناسب وقطع كرة من أمام سورلوث المنفرد (22).

ونجح مبابي في إدراك التعادل بعدما تبادل الكرة مع غولر فهيأها له الأخير خلف الدفاع وداخل المنطقة فتوغل وسددها قوية بيمناه على يمين حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك (25).

ورفع مبابي رصيده الى ثمانية أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

وتقدم ريال مدريد عندما استغل مبابي كرة رأسية طائشة من لو نورمان فهيأها الى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي توغل من الجهة اليسرى متلاعبا بمدافعين قبل أن يمررها عرضية الى غولر فسددها بيسراه "على الطاير" على يسار أوبلاك (37).

وحرم القائم الايسر ألفاريس من إدراك التعادل برده تسديدته القوية من خارج المنطقة (39).

وسجل أتلتيكو مدريد هدفا اثر ركلة ركنية لألفاريس تابعها المدافع الفرنسي كليمان لانغليه من مسافة قريبة على يمين كورتوا لكنه ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" حيث اتضح أن المدافع تابعها بيده داخل المرمى (43).

ونجح سورلوث في هز الشباك برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للقائد كوكي (45+3).

واضطر شابي ألونسو الى الدفع بالمدافع راوول أسنسيو مكان ميليتاو الذي عانى من الإصابة التي تعرض لها في بداية المباراة اثر تدخله امام سورلوث.

وحصل اتلتيكو مدريد على ركلة جزاء عندما ابعد غولر كرة عرضية من أمام المرمى فلمس رأس الارجنتيني نيكو غونزاليس، لينبري لها ألفاريس على يسار كورتوا (52).

وسدد ألفاريس ركلة حرة جانبية فوق المرمى (59).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدفين محققين بتصديه لتسديدتين من مسافة قريبة لغونزاليس (60) وسورلوث (63).

وعزز الفاريس تقدم أتلتيكو بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (64).