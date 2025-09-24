اخبار السعوديه

المنتخب الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لانطلاق كأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

المنتخب الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لانطلاق كأس العالم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأ منتخب تحت 20 عامًا، تدريباته استعدادًا لكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي. وقد أشرف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز على الحصة التدريبية التي تركّزت على اللياقة والتكتيك، بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل بدء البطولة في 27 سبتمبر.

يفتتح منتخب السعودية مشواره في البطولة بمواجهة كولومبيا في 29 سبتمبر، تليها مباراة مع نيجيريا في 2 أكتوبر، وأخيرًا مواجهة النرويج في 5 أكتوبر.

تأتي هذه التدريبات في إطار الاستعدادات الجادة التي يقوم بها الفريق لتحقيق أداء متميز في البطولة العالمية. ويأمل اللاعبون في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية تليق بالمستوى الذي يمثلونه في البطولة العالمية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا