سماء جيزان تتلألأ بعروض الألعاب النارية احتفاء باليوم الوطني الـ95

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت منطقة جازان باليوم الوطني الـ95 للمملكة بإطلاق عروض الألعاب النارية في سماء الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان، في أجواء مليئة بالبهجة والفرح.

وقد رسمت الألعاب النارية لوحات ضوئية استوقفت أنظار أهالي وزوار المنطقة، الذين شاركوا بحماس وتفاعل كبير، معبرين عن اعتزازهم وانتمائهم الوطني.

وجاءت هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الاحتفالات والبرامج المصاحبة التي تنظمها المنطقة، لتعكس الفخر بمكانة المملكة وإنجازاتها، وتعزز أجواء المشاركة المجتمعية والاحتفاء بالهوية الوطنية.