شكرا لقرائتكم خبر مسيرة الخيول تزين فرحة أهالي محافظة صوير باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت محافظة صوير في منطقة الجوف باليوم الوطني الـ95 للمملكة بعروض ليزر وفقرات تفاعلية ومسيرة خيول وسط مشاركة من الأهالي.

وتزينت شوارع المحافظة خلال اليوم الوطني بالأعلام الخضراء والأنوار، في لوحة تعكس حب الوطن وفخر أبنائه بمنجزاته، كما استمتع أهالي المحافظة بأوبريت بعنوان «فرحة وطن»، ومجموعة من القصائد الوطنية.

وتشتمل الفعاليات التي تتواصل لمدة 3 أيام في ساحة الاحتفالات على مسرح تفاعلي، وليالي العزف المنفرد، وعروض الدمى، وركن التراث، وعروض الليزر والضوء، وركن المرسم الحر، وركن القهوة السعودية، و مسابقات الأطفال، ومسيرة الخيول، وركن الأسر المنتجة.