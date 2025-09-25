شكرا لقرائتكم خبر المدينة المنورة تحتفي باليوم الوطني الـ95 بأجواء بصرية مميزة في شوارعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتست شوارع وميادين المدينة المنورة بحلة وطنية مبهرة في إطار الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، حيث انتشرت الأعلام وتزينت الميادين والمباني الحكومية بالألوان الخضراء، في مشهد يعكس معاني الولاء والانتماء للوطن.

كما ازدانت المداخل الرئيسة للمدينة والمحاور الحيوية بالشاشات الالكترونية التي بثت عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، إلى جانب عروض مرئية وطنية حملت شعارات المناسبة وصورا معبرة عن مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة.

وأضفت هذه المظاهر الاحتفالية أجواء من الفرح والفخر بين المواطنين والمقيمين وزوار المدينة المنورة، الذين وثقوا هذه المشاهد الوطنية بعدساتهم، مؤكدين اعتزازهم بالإنجازات المتحققة، وما يمثله اليوم الوطني من مناسبة عزيزة لاستحضار تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه.