المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في الاجتماع الوزاري لفريق عمل الذكاء الاصطناعي لوزراء مجموعة العشرين، الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وفي كلمته أكد أن العالم مقبل خلال السنوات الخمس المقبلة على تحولات اقتصادية واجتماعية على مستوى المساهمة الاقتصادية والوظائف مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، قد تعادل ما تحقق خلال العقود الخمسة الماضية، الأمر الذي يتطلب من دول مجموعة العشرين تعزيز العمل الجماعي؛ لمنع اتساع الفجوات في العصر الذكي.

وأوضح أن المملكة تعمل على تحويل التحديات إلى فرص واغتنام فرص العصر الذكي عبر 3 مسارات رئيسة تتمثل في اغتنام الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرته على دعم الابتكار في الرعاية الصحية، وتسريع اكتشاف الأدوية لمكافحة أمراض مثل: السكري، وفقر الدم المنجلي، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي أثبتت المملكة قدرته على تمكين التحول الصناعي من خلال خفض الانبعاثات وتحقيق كفاءة اقتصادية، إضافة إلى Physical AI.

وفي ختام مداخلته أكد السواحه دعم المملكة الكامل لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتعزيز التضامن، والمساواة، والاستدامة في العالم.