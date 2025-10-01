شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الاستثمار: المعالم الثقافية.. قوى اقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أقيمت مساء أمس، جلسة حوارية بعنوان «استثمار الإرث الثقافي - تحويل المعالم الثقافية إلى قوى اقتصادية»، شارك فيها عضو مجلس البرلمان المغربي الرئيسة التنفيذية لشركة A3 للاتصالات نائلة التازي، وعضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد نيل ميندوزا، والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة حسن علام، والمديرة المؤسسة لقصر لومي في توغو سونيا لوسون، إلى جانب نائب رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عبدالرحمن السحيباني.

واستهلت نائلة التازي الجلسة بمشاركة تجربتها في مهرجان كناوة الصويرة السنوي في المغرب، الذي يتمحور حول التراث غير المادي من تقاليد جنوب الصحراء المهمشة، حيث تحول هذا المهرجان إلى موسم ثقافي واقتصادي تعتمد عليه المدينة في الترويج السياحي والاستثماري.

وتحدث اللورد نيل ميندوزا حول استثمار الإرث الثقافي، مشددا في هذا السياق على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع دمج الإرث الثقافي داخل المراكز الاقتصادية الحديثة في العواصم والمدن الكبرى، كما هو الحال في العاصمة البريطانية لندن، مشيدا بالنموذج السعودي في دمج الثقافة وحضورها ضمن إستراتيجيات النمو الوطنية.

واستعرضت سونيا لوسون خلال الجلسة قصة تحويل قصر مهجور منذ 20 عاما إلى مركز ثقافي مزدهر، بعد تطوير وترميم المبنى بالتعاون مع حرفيين محليين، الأمر الذي أدى لخلق العديد من الفرص الوظيفية، وإضافة بعد ثقافي مختلف على المشهد السياحي في البلاد.

فيما أشار علام إلى أن المشاريع التراثية يمكن أن تكون أعمالا مستدامة عند هيكلتها بشكل صحيح، وتقديمها وفق نموذج يجمع بين التنظيم والضيافة والفعاليات.

وختم الدكتور عبدالرحمن السحيباني الجلسة باستعراض تجربة الهيئة الملكية لمحافظة العلا في استثمار الإرث الثقافي، وتحويل المعالم الثقافية في العلا إلى قوى اقتصادية وفرت 6500 فرصة عمل، ودعمت 5200 مشروع تجاري مجتمعي، أسهمت جميعها في جذب أكثر من 240 ألف زائر خلال 2024.

يذكر أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة، يعكس ما يشهده القطاع الثقافي السعودي من نمو متسارع يتيح آفاقا جديدة للاستثمار والإبداع في مختلف الصناعات الإبداعية.