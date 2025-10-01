شكرا لقرائتكم خبر استثمارات المملكة في البنية التحتية الثقافية تجاوزت 81 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الثقافة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر الحالي، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن رصدها استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 81 مليار ريال في البنية التحتية الثقافية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مساهمات من القطاع العام، والخاص، وغير الربحي.

وتتنوع هذه الاستثمارات الثقافية ما بين تطوير وتأهيل المواقع التاريخية والتراثية في مختلف مناطق المملكة، وإنشاء المتاحف والمكتبات والمعارض الفنية والأدبية والمنشآت التدريبية ومراكز الإنتاج الثقافي، وقد غطت هذه الأصول الثقافية مختلف القطاعات الثقافية مثل التراث، والأدب، والنشر، والترجمة، والأفلام، والموسيقى، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والأزياء، وفنون الطهي، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، التي جاءت في ظل ما تشهده المملكة من الحراك الثقافي.

وقد ساهمت هذه الجهود المتكاملة من القطاعات الثلاثة (القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي) في تأسيس قاعدة متينة للإنتاج الثقافي والإبداعي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف المجالات الثقافية، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 في جعل الثقافة نمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي.