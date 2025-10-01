شكرا لقرائتكم خبر هيئة الموسيقى تمنح «بنشمارك» حقوق الملكية الفكرية لمهرجان الغناء بالفصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الموسيقى خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي، الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، اتفاقية مع شركة بنشمارك لتنظيم «مهرجان الغناء بالفصحى»، وتمنح هذه الاتفاقية الشركة حق الانتفاع من الملكية الفكرية للمهرجان لمدة 5 سنوات؛ لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إشراك القطاع الخاص في المشاريع الثقافية.

وتعد هذه الاتفاقية أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الثقافي، في خطوة تعكس التزام وزارة الثقافة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تنمية القطاع الثقافي، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الشراكة بهدف ترسيخ «مهرجان الغناء بالفصحى» منصة سنوية تحتفي بالفن والموسيقى العربية، وتسهم في اكتشاف المواهب المحلية، وتوسيع أثر القطاع الموسيقي في المملكة والمنطقة، كما تسهم في إعادة إحياء الغناء بالفصحى بوصفه أحد أبرز الألوان الموسيقية.