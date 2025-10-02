شكرا لقرائتكم خبر +221 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 21 - 27 سبتمبر 2025م، 221,433,000 عملية، بقيمة 12,771,870,000 ريال، مقابل 12,403,573,000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في النقل 5,286,000 بقيمة 917,253,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 9,080,000 بقيمة 843,867,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي إلى 54,782,000 بقيمة 1,587,866,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المخبوزات والحلويات 7,563,000 بقيمة 255,227,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 662,000 بقيمة 233,055,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 49,492,000 بقيمة 1,852,616,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات 8,631,000 بقيمة 951,084,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه 4,010,000 بقيمة 378,978,000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية 12,613,000 بقيمة 823,022,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1,687,000 بقيمة 204,897,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية إلى 2,548,000 بقيمة 682,047,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتعمير 2,077,000 بقيمة 413,237,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 279,000 بقيمة 325,555,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 3,815,000 بقيمة 155,734,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 176,000 بقيمة 113,431,000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة 727,000 بقيمة 46,519,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 17,658,000 بقيمة 948,556,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس 2,717,000 بقيمة 44,556,000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 37,632,000 بقيمة 1,994,370,000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 73,114,000 بقيمة 4,555,150,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8,548,000 بقيمة 495,834,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8,737,000 بقيمة 485,657,000 ريال،

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4,516,000 بقيمة 224,851,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3,964,000 بقيمة 197,934,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3,176,000 بقيمة 153,207,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 5,175,000 بقيمة 317,336,000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4,805,000 بقيمة 393,249,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 9,178,000 بقيمة 640,828,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 26,094,000 بقيمة 1,802,587,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 18,756,000 بقيمة 773,788,000 ريال.