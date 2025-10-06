شكرا لقرائتكم خبر «فن الإقناع وسر النجاح المهني» ورشة عمل ضمن «الرياض تقرأ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار «الرياض تقرأ»، تنظيم ورشة عمل تحت عنوان «فن الإقناع وسر النجاح المهني» قدمها الكاتب أحمد السالم، واستهدفت المهارات التي يتوقف عليها التميز المهني وبناء المسار الوظيفي في مختلف القطاعات.

وتناولت الورشة التي أقيمت أمس، محاور متعددة أبرزها تعريف المشاركين بأهمية الإقناع ركيزة للنجاح في بيئة العمل الحديثة، وأساليب الإلقاء الفعال التي تعزز من قوة الرسالة وتأثيرها في الجمهور، وطرق بناء خطاب مقنع يرتكز على وضوح الفكرة وترتيب الأفكار والمنطق العاطفي والعقلي في آن واحد.

وأكد الكاتب السالم خلال الورشة، أن مهارة الإلقاء تعد من أهم المهارات المهنية في العصر الحديث، ليس فقط في تقديم العروض والاجتماعات الرسمية، بل في التواصل اليومي داخل بيئة العمل، وقيادة الفرق، وإقناع العملاء، مشيرا إلى أن إتقان هذه المهارة يعزز فرص الترقي والنجاح الوظيفي بشكل ملموس.

وتناولت الورشة أبرز الأخطاء الشائعة أثناء الإلقاء مثل التردد والسرعة المفرطة وغياب التواصل البصري، وقدمت للمشاركين بدائل عملية للتعامل مع التلعثم والتغلب على الخوف من الإلقاء عبر التمرين المستمر والإعداد المسبق واستحضار الثقة بالنفس، إلى جانب استعراض مجالات متعددة لاستخدام الإلقاء تشمل التدريب والتعليم والتسويق والخطابة العامة والقيادة المؤسسية.

وتأتي الورشة ضمن برنامج المعرض الثقافي الحافل الذي يسعى إلى تمكين الزوار من اكتساب مهارات شخصية ومهنية تعزز حضورهم وتفتح أمامهم آفاق التميز، ويستمر على مدى 10 أيام حتى 11 من أكتوبر الحالي.