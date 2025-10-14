شكرا لقرائتكم خبر «الإطفاء والإنقاذ» يشيد باستعدادات المملكة لتنظيم بطولة «الإطفاء والإنقاذ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ تشوبريان ألكسندر، باستعدادات المملكة العربية السعودية، لاستضافة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، خلال الفترة من 26 أكتوبر - 1 نوفمبر المقبل، بمدينة الرياض، بمشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم.

وقال إن رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لحفل افتتاح البطولة، يعكس حجم الاهتمام والرعاية من المملكة لتنظيم الحدث العالمي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، مشيدا بأن الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ على ثقة بتنظيم نسخة استثنائية من تاريخ البطولة في المملكة.

وأضاف أن اجتماعات الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ مع اللجان المنظمة للبطولة في المملكة، متواصلة لاستكمال جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية، مشيرا إلى أن جميع لجان الاتحاد تعمل حاليا على تنفيذ برامجها وخططها الاستباقية استعدادا لانطلاقة البطولة، بحضور 300 مشارك من الرجال والسيدات، للمنافسة في 4 مسابقات تشمل سباق قفز الحواجز فردي 100م، والسباق التتابعي 400م، وتسلق السلالم، وسباق المكافحة.