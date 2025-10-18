تابع الان خبر وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ69 محملة بمساعدات إلى قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ69 إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، ضمن الجهود المستمرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها سلال غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى الأسر المتضررة في القطاع، ضمن إطار الحملة السعودية المستمرة لإغاثة الشعب الفلسطيني، التي تهدف إلى التخفيف من الظروف الإنسانية الصعبة والمعيشية التي يعيشها السكان في ظل الأزمة الراهنة.

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لدور المملكة الريادي في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، حيث تنسق عمليات التسليم مع وزارة الدفاع السعودية وسفارة المملكة في القاهرة لضمان وصول المساعدات بشكل منظم وفعال، تعزيزًا لمبادئ العمل الإنساني السعودي وحرص المملكة على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في أصعب الظروف.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن هذه الرحلة الجوية هي جزء من سلسلة قوافل إغاثية مستمرة تهدف إلى توفير الغذاء والإيواء والخدمات الأساسية للمتضررين، بما يساهم في تخفيف المعاناة وتحقيق التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني.