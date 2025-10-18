اخبار السعوديه

السعودية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور بالقاهرة 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • السعودية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور بالقاهرة 2025 1/3
  • السعودية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور بالقاهرة 2025 2/3
  • السعودية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور بالقاهرة 2025 3/3

تابع الان خبر تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور بالقاهرة 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شاركت المملكة العربية السعودية في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور في نسخته الثانية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 250 مستوردًا وشركات كبرى من الدول العربية المنتجة للتمور.

18071880648462202510150246254625

وعرضت الشركات السعودية منتجاتها من التمور ومشتقاتها ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع التصدير الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يسهم في تطوير منظومة الزراعة والصناعة والتجارة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

ويسعى المؤتمر إلى توقيع صفقات تجارية مباشرة بين منتجي التمور والمزارع والمستوردين الدوليين، ودعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، ما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات والنقاش حول مستقبل القطاع.

17607827800

وتضمنت فعاليات المعرض جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، وعروضاً لمنتجات التمور المتنوعة، بهدف تطوير القطاع الزراعي والصناعي للتمور ودفع عجلة الابتكار والتصدير، بما يعزز من مكانة المملكة في الأسواق العالمية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا