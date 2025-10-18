تابع الان خبر السعودية تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور بالقاهرة 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شاركت المملكة العربية السعودية في فعاليات المؤتمر الدولي للتمور في نسخته الثانية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 250 مستوردًا وشركات كبرى من الدول العربية المنتجة للتمور.

وعرضت الشركات السعودية منتجاتها من التمور ومشتقاتها ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع التصدير الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يسهم في تطوير منظومة الزراعة والصناعة والتجارة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويسعى المؤتمر إلى توقيع صفقات تجارية مباشرة بين منتجي التمور والمزارع والمستوردين الدوليين، ودعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، ما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات والنقاش حول مستقبل القطاع.

وتضمنت فعاليات المعرض جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، وعروضاً لمنتجات التمور المتنوعة، بهدف تطوير القطاع الزراعي والصناعي للتمور ودفع عجلة الابتكار والتصدير، بما يعزز من مكانة المملكة في الأسواق العالمية.