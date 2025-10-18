تنفيذ مبادرة “أرض القصيم خضراء” بزراعة أكثر من 14 ألف شجرة وشتلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلقت الفعاليات في منطقة القصيم للمرحلة السادسة عشرة من مبادرة “أرض القصيم خضراء”، التي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة واستدامتها. وبدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة أعمال المبادرة بزراعة نحو 4,760 شجرة في مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة، وتم تنفيذ ورشة إرشادية للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

وتمت المبادرة في 19 مدرسة للبنين والبنات ضمن برنامج توعوي بيئي، حيث تم زراعة 340 شجرة داخل المدارس وتنفيذ 12 حملة توعوية بيئية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والشركات المحلية.

وتضمنت الجهود أيضًا دعم المشاتل وتوسيع نطاق المبادرة من خلال زراعة 6,000 شتلة في المشاتل وتوزيع 3,780 شتلة على المواطنين والجهات المشاركة. وتم زيارة 6 مشاتل تجارية وعقد اجتماعين لضمان التنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى الرد على 46 استشارة بيئية.

وأكد مدير الفرع في المنطقة سلمان بن جار الله الصوينع أن المبادرة تسهم في رفع الوعي البيئي وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. تأتي هذه الجهود في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية في برامج التشجير وتحسين جودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية.