افتتاح نادي القادسية لمركز الأداء العالي بمعايير عالمية خلال 6 أشهر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افتتح نادي القادسية السعودي مركز الأداء العالي الخاص بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، وذلك بتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية في مجالات التدريب والتأهيل والطب الرياضي. يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية في رحلة النادي نحو التميز الرياضي والاستدامة، حيث بدأ العمل في إنشاء المركز في بداية العام الحالي وتم الانتهاء منه خلال ستة أشهر فقط.

تمتد المركز على مساحة 6,000 متر مربع ويضم صالة ألعاب ولياقة بدنية بمساحة 450 متر مربع، وملعب داخلي بمساحة 550 متر مربع، وغرفة تكتيكية عازلة للصوت، وغرف تبديل كاملة لـ32 لاعبًا، بالإضافة إلى منطقة استشفاء تضم مسابح علاجية وجاكوزي وغرفة بخار وساونا.

يحتوي المركز أيضًا على عيادة طبية متطورة بستة أسرة علاجية، وصالات ترفيه خاصة للاعبين تشمل صالون حلاقة وقاعة طعام بمساحة 300 متر مربع تتسع لـ85 شخصًا، ومكاتب إدارية وغرف اجتماعات بمساحة 400 متر مربع، إضافة إلى مركز عمليات وإعلام يستوعب أكثر من 70 موظفًا.

يتميز المبنى بأنظمة استدامة متقدمة تشمل نظام المياه الرمادية لإعادة استخدام مياه الأحواض لري المساحات الخضراء وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40%.

كما يحتوي المركز على نظام إدارة نفايات ذكي بمصعد منفصل لضمان الكفاءة والنظافة التشغيلية، ونظام إدارة المبنى للتحكم في التهوية والإضاءة والطاقة لتحسين الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية. يضم المركز أيضًا مساحات خضراء داخلية وخارجية لتعزيز جودة الهواء ورفاهية المستخدمين، بالإضافة إلى تصميم واجهات زجاجية تسمح بدخول الضوء الطبيعي بنسبة تفوق 70%، مما يقلل من الاعتماد على الإضاءة الكهربائية ويدعم الطاقة المستدامة.