السواحه يناقش مع مسؤولي البيت الأبيض تعزيز الشراكة السعودية الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار والتقنيات المتقدمة.

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في البيت الأبيض بحضور سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مكتب سياسات العلوم والتقنية السيد مايكل كراتسيوس. تم خلال اللقاء مناقشة تطوير السياسات الابتكارية المشتركة ودعم منظومة العلوم والتقنيات الحديثة، واستكشاف الفرص الواعدة لتسريع الابتكار في المجالات المستقبلية.

وفي سياق متصل، التقى معالي الوزير مع المستشار الخاص في البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية السيد ديفيد ساكس، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية والابتكار. كما تم استكشاف فرص تسريع منظومة الابتكار وتعزيز ريادة البلدين في التقنيات المتقدمة.

