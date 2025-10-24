تعزيز الإنتاج الإبداعي في بيوت الثقافة من خلال هيئتي “المكتبات” و”الأفلام”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت هيئة المكتبات عن شراكة مبتكرة مع هيئة الأفلام ضمن فعاليات منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثالثة في الرياض. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة الإبداع والإنتاج الفني في المملكة، من خلال توفير فرص للمخرجين والمصورين وصناع المحتوى للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في بيوت الثقافة.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود مشتركة لتسهيل وصول المبدعين إلى الموارد الثقافية بشكل احترافي، وتمكينهم من استكشاف مختلف أشكال الفن والإبداع في مساحات مجهزة خصيصًا لهذا الغرض.

تتيح هذه الشراكة استخدام بيوت الثقافة كمواقع تصوير احترافية، والاستفادة من المسارح لإقامة العروض الفنية، بالإضافة إلى استوديوهات مجهزة لتسجيل الحلقات الصوتية والمرئية مثل البودكاست.

وتشمل الشراكة إمكانية تنظيم ورش العمل والفعاليات الإبداعية لدعم الفنانين والمواهب في بيئة تحفز الإنتاج الفني وتبادل المعرفة.

تهدف هيئة المكتبات من خلال هذه الشراكة إلى إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه بيوت الثقافة في دعم الحركة الفنية والثقافية، وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهل على المبدعين تطوير أعمالهم وتقديم محتوى يثري المشهد الثقافي في المملكة.