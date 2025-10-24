انخفاض أسعار النفط يثير المخاوف وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تراجعت أسعار النفط اليوم بنسبة 5٪، وذلك بسبب زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وقد سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً حاداً، حيث تراجع سعر برميل النفط الخام من نوع برنت إلى 65 دولارًا، بينما انخفض سعر برميل النفط من نوع غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولارًا.

ويعود هذا التراجع إلى زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، حيث سجلت مخزونات النفط الخام ارتفاعًا غير متوقع بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أثر سلبًا على سوق النفط العالمي.

ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع أسعار النفط في الأيام القادمة، خاصةً مع استمرار تخوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب على النفط.

وفي هذا السياق، يعكف منظمة أوبك+ على دراسة إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي، بهدف دعم أسعار النفط وتحقيق توازن في السوق.

ومن المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار النفط في الفترة القادمة، مع استمرار التأثيرات السلبية التي تواجه السوق العالمية للنفط.