صعود ملحوظ لأسعار الذهب وارتفاعها في سوق المال – جريدة المدينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفعت أسعار الذهب اليوم بفعل استمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. يترقب المستثمرون بفارغ الصبر بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4138.52 دولارًا للأوقية، ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو، حيث تراجع بنسبة تقارب 2.7% منذ بداية الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتصل إلى 4152.30 دولارًا للأوقية.

فيما انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 48.76 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 1635.59 دولارًا، وتراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.3% لتصل إلى 1453.16 دولارًا.