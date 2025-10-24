إنتخابات الرئاسة في إيرلندا تشهد مشاركة 3.5 مليون ناخب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الناخبون في إيرلندا يختارون الرئيس العاشر

توجه الناخبون في إيرلندا، اليوم، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس العاشر للبلاد، وفقًا لمصادر إعلام محلية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد نحو 3.5 ملايين ناخب، وقد بدأ التصويت اليوم الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

منافسة بين كاثرين كونولي وهيذر همفريز

تتنافس كاثرين كونولي، المرشحة المستقلة التي حصلت على دعم أحزاب المعارضة اليسارية، مع هيذر همفريز، مرشحة حزب “فاين جايل” والتي كانت وزيرة في الائتلاف الأخير، على منصب الرئيس العاشر لإيرلندا.

فرز الأصوات وتولي الرئيس الجديد المنصب

من المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات غدًا السبت بعد انتهاء التصويت على الساعة العاشرة مساءً اليوم. ومن المقرر أن يتولى الرئيس العاشر لإيرلندا منصبه في حفل تنصيب يقام في 11 نوفمبر المقبل.