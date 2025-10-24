أفراح القطان والجبارة تتألق في الهفوف عبر تغطية جريدة المدينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في ليلة من ليالي الأنس والفرح والسرور، احتفلت أسرتي القطان والجبارة بمدينة الهفوف بزواج ابنها الشاب أحمد بن علي بن باقر القطان على كريمة فاضل بن عبدالله الجبارة. الاحتفالية أقيمت في إحدى القاعات بالأحساء بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء.

تتقدم أرقى التهاني والتبريكات للعائلتين القطان والجبارة، متمنين للعروسين حياة سعيدة ومليئة بالحب والسعادة. نسأل الله أن يبارك لهما ويجعل زواجهما عبادة وسعادة دائمة، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

صور من الحفل:

– صورة للعروسين وهما يتبادلان العهود الزواجية.

– صورة للعروسين وهما يستقبلان التهاني من الحضور.

نتمنى للعروسين حياة زوجية مليئة بالسعادة والتوفيق، وأن يديم الله عليهما الرفاهية والسرور.