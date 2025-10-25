"إيران تعتبره استسلامًا”.. لاريجاني: طلب غريب من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أفشل المفاوضات النووية

موقع الخليج 365 : كشف علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، عن سبب فشل مفاوضات بلاده مع الدول الغربية لاسيما الترويكا الأوروبية "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" حول الملف النووي الإيراني.

سبب الفشل

وقال إن سبب الفشل كان في طلب تلك الدول خفض مدى الصواريخ الإيرانية، موضحا أن "الشرط الغربي المسبق لتعليق إعادة فرض العقوبات كان خفض مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر".

القدرة الصاروخية

وأضاف: "رفضنا ذلك باعتبار أن القدرة الصاروخية ركيزة أساسية لأمننا القومي ودفاعنا، كما أن خفض مداها يُضعف أهم أدواتنا الدفاعية، ويُعدّ في الواقع مطلباً بالاستسلام".