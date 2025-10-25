‏الكشف عن حالات الأعذار المقبولة لغياب الطلاب حسب اللائحة الجديدة للسلوك والمواظبة

موقع الخليج 365: كشفت وزارة التعليم، عن الحالات التي يُعتمد فيها غياب الطالب بعذر مقبول، وفق اللائحة الجديدة للسلوك والمواطنة.

وقالت الوزارة إن حالات الغياب والاستئذان التالية تُعد بعذر مقبول مع التأكيد على إحضار ما يثبت ذلك:

1. الإجازة المرضية ويكون الإثبات وفق تقرير رسمي من منصة "صحتي".

2. مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية مع إحضار إشعار مراجعة من منصة صحتي.

3. الظروف الطارئة مثل الحوادث أو الحرائق وغيرها مع تقديم مشهد من الدفاع المدني.

4. وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة مع إحضار شهادة وفاة.

5. مرافقة صحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، ويكون الإثبات إحضار إشعار مرافقة.

6. مرافقة صحية لأحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة، مع إحضار إشعار مرافقة، ويكون لإدارة المدرسة الصلاحية بتقدير العذر وقبوله أو رفضه.

7. مراجعة الجهات الرسمية مع تقديم إشعار مرافقة.

8. مرافقة الأقارب من الدرجة الأولى للجهات الرسمية مع تقديم إشعار مرافقة.

9. المشاركة في المسابقات المحلية والدولية مع تقديم مشهد المشاركة.

10. ظروف صحية أخرى، حيث تقوم إدارة المدرسة بتقييم حالات الطلبة ذوي الظروف الصحية والنفسية والأمراض المزمنة ودراسة إمكانية قبول أعذارهم عند تغيبهم عن الحضور (بتقرير طبي).

11. ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.



