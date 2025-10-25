بيع أبراج "رزون المسك" الفندقية في حي العزيزية بمكة بـ 593 مليون ريال.. والكشف عن مساحتها وسعر المتر

موقع الخليج 365: حسمت يوم أمس الخميس، صفقة عقارية ضخمة في مكة، لصالح نواف بن عبدالمطلب آل غالب.
وتمثلت الصفقة في أبراج "رزون المسك" الفندقية في حي العزيزية بمكة المكرمة، بقيمة 593 مليون ريال.
وبلغت مساحة الأبراج التي تم بيعها في المزاد، 10,037 متر مربع، فيما بلغ سعر المتر 59081 ريالاً.
