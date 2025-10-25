بالفيديو.. مسن بلجيكي يعيد مشهد خطبته لزوجته أمام برج إيفل في الرياض.. وتركي آل الشيخ يعلق

موقع الخليج 365: وثق فيديو إعادة مسن بلجيكي مشهد تقدمه لخطبة زوجته أمام مجسم برج إيفل في منطقة بوليفارد الرياض، ضمن أجواء موسم الرياض.

وأظهر الفيديو الزوجة وهي ترتدي عباءة وتلتقط صورًا للبرج، قبل أن يفاجئها زوجها بالاقتراب منها ويجثو على ركبته ليقدم لها خاتم الخطوبة من جديد، في لحظة رومانسية وثقها ابنهما الذي كان يرافقهما، مقدّمًا لهما التهنئة.

وعلق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: "مبروك وياليت يتواصلون مع الموسم … يختارون أي حدثين في موسم الرياض يكونوا معزومين فيه".

كما عبّر مغردون عن إعجابهم بالمشهد، فقال أحدهم: "والله الشايب داق الشماغ وجاي من الباب الله يسعده، منظر جميل إن السياح عايشين أجواء حلوة داخل زونات الموسم"، فيما كتب آخر: "اللي يصور هذا ولدهم، مسوي إعادة يوم خطبها قبل، وهم من بلجيكا."