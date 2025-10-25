بالفيديو: صاحب عقار مصري يصفع مستأجرًا مسنًّا أمام ابنته بعدما رفض مغادرة منزله في السويس

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لحظة اعتداء صاحب عقار على مستأجر «مسن» أمام ابنته، في أحد شوارع محافظة السويس بمصر.

ضرب وسط الشارع

وأظهر الفيديو وقوف شاب «صاحب العقار» وسط مجموعة من الأشخاص، وخلال حديثه مع مسن مصري، قام بالاعتداء عليه وصفعه على وجهه مرتين.

لم يتدخل أحد

ولم يتدخل أحد لمنع صاحب العقار من الاعتداء على المستأجر المسن، سوى مسن آخر حاول فضَّ الاشتباك، لكنه فشل في ذلك، بينما ظل الباقون يتابعون دون أي تدخل.

وظلت ابنة المسن تصرخ وسط الشارع وتقول: «بيضرب أبويا»، في محاولةٍ منها لمنع صاحب العقار من الاعتداء على والدها.

سبب الاعتداء

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن «صاحب العقار» يحاول منذ فترة طرد المستأجر المسن من المنزل، حتى تطورت الأمور وقام بالاعتداء عليه وسط الشارع.