بالفيديو: "الزعاق" يكشف موعد انتهاء موسم الصفري.. ويوضح سر كثرة الإصابة فيه بالأمراض الموسمية

موقع الخليج 365: أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن موسم الصفري شارف على الانتهاء، إذ تبقّى نحو أسبوعين فقط على نهايته، مشيرًا إلى أنه يُعد موسم الأمراض الموسمية مثل الحساسية والزكام والكحة والبرد.

فائدة الإصابة بالبرد خلاله

وأضاف الزعاق أن الصفري عادةً ينتهي مع نهاية النجم الأول من الوسم، أي بعد أسبوع إلى أسبوعين، مطمئنًا الناس بقوله إن الإصابة بتلك الأمراض في هذا الموسم تُعد من النعم، لأنها تُكسب الجسم مناعة طبيعية ضد أمراض الشتاء، موضحًا أن من لم يُصب خلالها قد يتعرض للمرض مع أول موجة برد.

منافع أخرى لهذا الموسم

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن من منافع هذا الوسم الذي نعيشه حاليًا، أنه إذا نزل المطر فيه فإنه يُسهم في زوال أمراض الصفري تدريجيًا.