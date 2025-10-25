بالفيديو.. هنود يضربون جثة طفل بأغصان الأشجار لإعادته للحياة بعد أن لدغه ثعبان

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام مجموعة من الهنود في ولاية أوتار براديش بضرب جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بأغصان الأشجار في طقوس شعوذة غريبة، استمرت ثلاثة أيام، في محاولة لإعادته إلى الحياة بعد أن لدغه ثعبان.

وبحسب وسائل إعلام هندية، وقعت الحادثة في قرية إترني التابعة لمنطقة هاثرس، حيث كان الطفل كابيل نائمًا في منزله ليلة ديوالي عندما لدغه ثعبان في يده، ما أدى إلى فقدانه الوعي. نُقل إلى طبيب خاص في القرية، الذي أعلن وفاته.

إلا أن عائلته أعادته إلى المنزل ودفنته وسط أوراق شجر النيم وروث الأبقار، قبل أن يستدعوا ساحرًا لإجراء طقوس تُعرف باسم "جاد فونك"، تتضمن النفخ والتعاويذ وضرب الجثة بأغصان الأشجار أملاً في عودته إلى الحياة.

وبعد ثلاثة أيام من المحاولات الفاشلة، أبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت إلى الموقع ونقلت الجثة إلى المستشفى، حيث تم تأكيد الوفاة رسميًا.