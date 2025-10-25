بالفيديو..ترامب: قوة الاستقرار الدولية ستتجه إلى غزة قريبًا.. وسلام غير مسبوق في الشرق الأوسط لم يحدث منذ 3000 عام

موقع الخليج 365 : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوة الاستقرار الدولية ستكون في قطاع غزة قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا اختيار القادة الذين سيتولون مهمة القوة.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن المنطقة “ستشهد سلامًا في الشرق الأوسط لم يحدث منذ 3000 عام”، على حد تعبيره.

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك بقوات لحفظ السلام في غزة، أكد ترامب أن ذلك “سيحدث في الوقت المناسب”، مضيفًا أن إسرائيل قادرة على الدخول إلى هناك بسهولة، وأن “جميع الدول العربية والمسلمة والإسرائيلية متفقة” في هذا الصدد، واصفًا الأمر بأنه “نجاح كبير وطويل الأمد”.