بالفيديو.. إيرانيون يرقصون على أنغام موسيقى غربية صاخبة والنساء بدون حجاب في أحد شوارع طهران

موقع الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الإيرانيين يعزفون ويرقصون على أنغام موسيقى غربية صاخبة في أحد شوارع العاصمة طهران، وسط حضور لافت لنساء بدون حجاب.

وأثار المشهد جدلًا واسعًا داخل إيران، حيث اعتبره البعض تعبيرًا عن رغبة الشباب في التحرر من القيود الاجتماعية، بينما رآه آخرون تحديًا واضحًا للقوانين الصارمة التي تفرضها السلطات بشأن الحجاب والموسيقى في الأماكن العامة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه إيران تصاعدًا في مظاهر الاعتراض الاجتماعي والثقافي، خاصة بين فئة الشباب، الذين يستخدمون الفنون والموسيقى للتعبير عن آرائهم.