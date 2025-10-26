بالفيديو: تعليق جديد من نجاح المساعيد بعد استرداد جزء من أموالها المسروقة من قبل زوجها

موقع الخليج 365: نشرت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد مقطع فيديو جديد عبر حسابها، تحدثت فيه عن أزمتها بعد استرداد جزء من أموالها التي اتهمت زوجها بسرقتها.

وقالت المساعيد: "أول فيديو نزلته وقت السالفة تركته لمدة ساعة ورجعت شلته، والله العظيم تندمت، لكن انتشر مثل النار في الهشيم، فكان عليّ تاني يوم أرد وثالث يوم أعلق".

وأضافت: "مهما أذوني الله يسعدهم ويستر على عيوبهم، ولكن لي رجاء حار، أرجوكم لا يكون الحمل حملين والمصاب مصابين، ما يصلح الموضوع، إن شاء الله لا يضركم ولا يضر عيالكم، لكن الإنسان ما يعرف الشعور، اللي جالس برا مو مثل اللي في السالفة".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض في وقت سابق على زوج الشاعرة، وضبطت بحوزته مليوناً و600 ألف درهم، واعترف بارتكابه الجريمة

وفي وقت لاحق تمكنت مديرية الأمن العام في الأردن من ضبط مليون و300 ألف درهم إماراتي إضافية، مدفونين في منطقة ترابية بالعاصمة عمّان.