دراسة تكشف ما يحدث للجسم عند تناول نصف كوب من الفستق يوميًا لمدة 12 أسبوعًا؟

موقع الخليج 365: كشفت أبحاث حديثة من جامعة ولاية بنسلفانيا، أن تناول نصف كوب من الفستق يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ينعكس إيجابًا على صحة الأمعاء ووظائف القلب، ويساعد في إدارة الوزن، خصوصًا لدى المصابين بمقدمات السكري.

القضاء على ميكروبات الأمعاء

وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة "كارنت ديفيلوبمنتس إن نيوتريشن"، أن الفستق أحدث تغييرات إيجابية في ميكروبات الأمعاء بفضل احتوائه على الألياف، والفلافونويدات، والبريبايوتيك، وهي عناصر تُعرف بتأثيرها المضاد للالتهاب.

فوائد تمتد إلى القلب والسكر

وذكر موقع "فيري ويل هيلث" أن فوائد الفستق تمتد لتشمل تحسين صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم. كما أظهرت دراسات سابقة أن تناوله بانتظام يسهم في خفض الكوليسترول الكلي والضار، والدهون الثلاثية، إضافة إلى تقليل ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

تركيبة غنية بمضادات الأكسدة

ويحتوي الفستق على دهون صحية، وألياف، وبوتاسيوم، وفيتامين "ب6"، ومضادات أكسدة، ما يساعد على تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

يساعد على فقدان الوزن

كما بينت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الفستق يوميًا يميلون إلى استهلاك كميات أكبر من الألياف وأقل من السكريات المضافة، مما يساعدهم في فقدان الوزن وإدارته بشكل صحي.

خلاصة الدراسة

أكد الباحثون أن إدراج الفستق ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد خيارًا ذكيًا لدعم صحة القلب والأمعاء والمساعدة في الحفاظ على وزن مثالي.