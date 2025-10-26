اخبار السعوديه

هل الذهب الصيني الصناعي سيؤثر على أسعار الذهب عالمياً؟.. «خبير» يجيب ويكشف الفرق بينه وبين الذهب الخالص

موقع الخليج 365: كشف خبير الذهب، محمد بن جميل، حقيقة ما يتم تداوله حول اختراع الصين لذهب جديد ليس له مثيل.

أسعار الذهب عالميًا 

وقال بن جميل، خلال مقطع فيديو، إن "الذهب الصيني" ليس اختراعًا جديدًا، بل هو مثل أي ذهب موجود في العالم، ويتبع القوانين والأسعار العالمية، مؤكدًا أن الذهب الصيني لن يكون له تأثير على تغيير سعر الذهب عالميًا.

الفرق بين الذهب الخالص والصيني 

وأضاف: "الصين أحضرت ذهبًا صافيًا وأضافت إليه بعض المعادن التي تتميز بصفات فيزيائية تجعل الذهب أكثر صلابة بشكل مقبول، حتى يمكن تشكيله كمشغولات."

نصيحة للراغبين في شراء الذهب

ونصح الراغبين في شراء الذهب باقتناء السبائك، لأنها تكون ذهبًا صافيًا ولا تحتوي على إضافات أخرى.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

