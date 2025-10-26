تقرير يكشف لماذا سميت الزلفي بهذا الاسم؟.. فيديو

موقع الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية تقريرًا كشفت خلاله سبب تسمية الزلفي بهذا الاسم.

جبل طويق

وحسب التقرير، فإن الزلفي اسم قديم جدًا ورد في الشعر الجاهلي وكتب البلدان باسم زُلْفَة وزُلَيْفَات، وقيل إن زُلَيْفَات تعني الدرجات لتدرّج جبل طويق عندها، كما قيل إنها من الاِزْدِلَاف أي الانتقال من مكان إلى آخر.

أسماء قديمة

وتابع التقرير أن الباحث حمد الجاسر ذكر أن زلفة وزليفات هي أسماء قديمة للمدينة التي أصبحت تُعرف باسم الزلفي في القرن العاشر الهجري.

تاريخ طويل

وأضاف التقرير أن للزلفي تاريخًا طويلًا، إذ ذكرها الأصفهاني سنة 310 هـ، ولها آثار ونقوش تعود للعصر الحجري والثمودي، وتقع بين جبال طويق ونفود الثويرات، وتُعرف ببوابة نجد الشمالية.

زارها الملك عبد العزيز رحمه الله

كما أشار التقرير إلى أن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – زارها سنة 1347 هـ، وكانت محطة مهمة في مسيرة توحيد المملكة.

محافظة مزدهرة

ووفقًا للتقرير، فإن الزلفي اليوم محافظة مزدهرة، يشتهر أهلها بالكرم والإحسان، وتراثها شاهد على تاريخها العريق.