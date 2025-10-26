اخبار السعوديه

بالفيديو.. مواطن يطلب من ضيوفه عبر مكبر صوت عدم تصوير وليمة العشاء

موقع الخليج 365: وثَّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طلب مواطن من ضيوفه، عبر مكبر صوت، عدم تصوير وليمة العشاء.

وقال وهو يمسك الميكروفون: "نرجوكم رجاءً خاصًّا، لا أحد يصوّر النعمة على العشاء، فكثير من الناس محرومون منها".

وأضاف: "نحمد الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله ثم منكم عدم التصوير، ومن صوّر فهو في ذمّته"، وردّ عليه آخر قائلًا: "التصوير في ذمّة الرجال".

ولقي مقطع الفيديو استحسانًا كبيرًا من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلًا: "كلامه عين العقل والصواب".

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

