مسؤول سابق بالخارجية الأميركية: بعد 5 سنوات سيختفي النظام الإيراني الحالي لهذا السبب

موقع الخليج 365: قال المحلل السابق في وزارة الخارجية الأميركية جوشوا يافه إن الهجمات الإسرائيلية العقابية خلال صيف 2025 كشفت هشاشة النظام الإيراني بعمق، مشيرًا إلى أن الجيل الحاكم الذي صاغ رؤية إيران يعيش نهايته دون أي خطة انتقال واضحة.

الضربات الأمريكية على المواقع النووية

وفي مقابلة مع قناة “إيران إنترناشيونال”، أوضح يافه أن الصراع الذي اندلع في يونيو 2025 وانتهى بضربات أميركية استهدفت مواقع نووية رئيسية داخل إيران، شكّل أول هجوم مباشر للقوة العظمى على الأراضي الإيرانية منذ عقود من الحروب بالوكالة.

عدم رد طهران

وأضاف أن عدم ردّ طهران بأي إجراء ذي معنى أظهر ضعف المرشد الأعلى علي خامنئي البالغ من العمر 86 عامًا، معتبرًا أن الجهاز الأمني الذي بناه فشل في أداء مهامه.

وقال يافه: “من الصعب جدًا أن نرى كيف يمكن لإيران أن تستعيد شرعيتها.”

اقتصاد المقاومة

وأشار إلى أن الجيل الذي تبنى مفاهيم مثل “اقتصاد المقاومة” ووجّه أيديولوجية النظام، يشيخ أو يخرج من مواقع القيادة دون خطة واضحة لخلافته.